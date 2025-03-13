Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

​Fox News: США не продовжили дозвіл російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти

Ймовірно, це тактика переговорів, щоб припинити російське вторгнення в Україну.

​Fox News: США не продовжили дозвіл російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти
Ілюстративне фото
Фото: Роснафта

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора, отже європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку Вашингтону.

Про це повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на джерело. 

“Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення”, - написав Лоуренс.

 

Водночас інша журналістка Fox News, Жакі Генріх підтвердила, що наразі Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд. 

Підписуйтесь на наш Google News

Таким чином вона прокоментувала повідомлення журналіста Марка Тіссена, який оприлюднив інформацію про те, що Міністерство фінансів США скасувало виключення адміністрації Джо Байдена, яке дозволяло російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти

“Зараз ніхто в Європі не може купити російську нафту”, - написав Тіссен.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies