​Fox News: США не продовжили дозвіл російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти

Ймовірно, це тактика переговорів, щоб припинити російське вторгнення в Україну.

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора, отже європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку Вашингтону.

Про це повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на джерело.

“Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення”, - написав Лоуренс.

A source familiar confirms that the General License to buy Russian oil expired yesterday. That means European Countries and our allies can NO LONGERR buy #oil from #Russia without sanctions from US being imposed. A source tells me this is a negotiation tactic to end the invasion — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) March 13, 2025

Водночас інша журналістка Fox News, Жакі Генріх підтвердила, що наразі Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд.

Trump has not reissued this waiver as of now - but nobody in the admin has stated that this was a choice rather than an oversight. Everybody we ask (WH, State, Treasury) says they’re looking into it and will get back to us… we’ve been asking for 2 days and no answer https://t.co/vS8ILkZwxr — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 13, 2025

Таким чином вона прокоментувала повідомлення журналіста Марка Тіссена, який оприлюднив інформацію про те, що Міністерство фінансів США скасувало виключення адміністрації Джо Байдена, яке дозволяло російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти.

“Зараз ніхто в Європі не може купити російську нафту”, - написав Тіссен.