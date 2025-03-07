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Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями

Також президент США закликав Україну і РФ сідати за стіл переговорів.

Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росї новими санкціями.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

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Трамп пообіцяв запровадити масштабні обмежувальні заходи щодо банків, а також мита, враховуючи ситуацію на фронті.

«Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз «товче» Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита на Росію, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росія та Україна: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!, - написав Дональд Трамп.

  • Наразі США активніше тиснуть на Україну. Зокрема, Вашингтон зупинив військову допомогу Україні, також припинив обмін розвідданими
  • Компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових даних.
  • Минулого місяця Трамп продовжив на рік санкції проти РФ.
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