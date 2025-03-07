Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росї новими санкціями.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

Трамп пообіцяв запровадити масштабні обмежувальні заходи щодо банків, а також мита, враховуючи ситуацію на фронті.

«Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз «товче» Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита на Росію, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росія та Україна: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!, - написав Дональд Трамп.

"Based on the fact that Russia is absolutely 'pounding' Ukraine on the battlefield right now, I am strongly considering large scale Banking Sanctions, Sanctions, and Tariffs on Russia until a Cease Fire and FINAL SETTLEMENT AGREEMENT ON PEACE IS REACHED. To Russia and Ukraine,… pic.twitter.com/kwrfbaQw4d — President Donald J. Trump (@POTUS) March 7, 2025