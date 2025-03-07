Eurostar скасував усі потяги у Париж через бомбу Другої світової війни, яку знайшли на вокзалі

Бомба важить близько 500 кг, з яких 200 кг є вибухівкою, і має довжину один метр.

Eurostar скасував всі потяги до та з Парижа через те, що поблизу Північного вокзалу знайшли бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася.

Про це пишуть The Guardian і BBC.

Це включає всі послуги на лініях: Лондон-Париж, Париж-Лондон, Брюссель-Париж і Париж-Брюссель. Знахідка також вплинула на рух місцевих поїздів.

Бомбу знайшли на залізничній колії в районі Сен-Дені під час нічних робіт, повідомляють місцеві ЗМІ. Вибухівку у таких місцях виявляють часто.

Оператор французької залізниці SNCF повідомив французькій газеті Libération, що бомба важить близько 500 кг, з яких 200 кг є вибухівкою, і має довжину один метр. Бомбу знайшли на глибині 2 метрів у землі. Периметр безпеки становить 500 метрів.

theguardian.com

Фото: EPA/UPG

Торік у грудні у Кельні через бомбу часів Другої світової війни евакуювали тисячі містян. П'ята найвища будівля у місті була в зоні небезпеки.