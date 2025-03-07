Головний дипломат Китаю звинуватив Трампа у лицемірстві та назвав тарифи США “злом”

"Жодна країна не може фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і одночасно підтримувати добрі відносини з Китаєм”, заявив міністр закордонних справ Ван І.

Головний дипломат Китаю на брифінгу звинуватив Дональда Трампа в лицемірному підході до двосторонніх зв’язків і засудив мита, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Ван І захистив дії своєї країни щодо припинення надходження фентанілу до США та звинуватив лідера республіканців у використанні цього питання як привід для тиску на китайський уряд.

“США не повинні відповідати на добро злом або навіть накладати довільні мита на китайські продукти. Жодна країна не може фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і одночасно підтримувати добрі відносини з Китаєм”, — сказав він у кулуарах Всекитайських зборів народних представників.

“Такі двосторонні дії не сприяють стабільності двосторонніх відносин”, ‒ додав він, по суті критикуючи Трампа за те, що він називав Сі “геніальним” і рекламував їхні “чудові” стосунки, одночасно вводячи для азійської країни наймасштабніші тарифи.

Видання зазначає, що заяви Вана проти США посилять невизначеність щодо перспективи переговорів щодо укладення торгової угоди, яка може зупинити подальше підвищення мит.

“Зі слів Вана ми могли бачити, що Китай вважає, що США не поважають Китай”, ‒ сказав колишній дослідник Народно-визвольної армії Чжу Цзюньвей, який зараз є директором американських досліджень в Інституті Грандв’ю в Пекіні.

Обидва уряди не оприлюднювали інформацію про майбутні переговори. Хоча Трамп дав зрозуміти, що хоче поговорити з Сі до того, як набула чинності його перша хвиля мит на Китай, політики не зідзвонювалися з того часу, як лідер США вступив на посаду. Глава торгівлі Китаю заявив, що він написав своєму американському колезі про відкриття каналів зв'язку.

Нові численні торгові рішення США найближчими тижнями можуть ще більше підвищити терміновість переговорів для запобігання торгової війни. Але риторика Пекіна сигналізує про те, що він не бажає приймати переговори, що пов'язують фентаніл з підвищенням мит, сказав директор програми Китаю у вашингтонському Центрі Стімсона Юн Сунь.