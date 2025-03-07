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У Бельгії обвалився міст, є загиблий і поранені

Міст був закритий для руху під час робіт з демонтажу.

У Бельгії обвалився міст, є загиблий і поранені
Фото: rtbf.be

Один чоловік загинув і двоє людей отримали поранення внаслідок обвалу шосейного мосту біля міста Ла-Лув'єр на півдні Бельгії, пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Настил впав на баржу, яка стояла під нею для збору уламків з мосту.

Мер Жак Гоберт повідомив, що один робітник, який перебував на сталевому мосту під час його обвалу, загинув, а ще двоє отримали поранення. 

Міст був закритий для руху під час робіт з демонтажу, він був частиною двомостового переходу на шосе E42 через канал "Canal du Centre" і був знесений для реконструкції наступного року.

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Інший міст був відремонтований останніми роками, повідомив речник місцевого урядового агентства Sofico Wallonie. Влада закрила рух відремонтованим мостом після обвалу, який стався близько 14:00 за центральноєвропейським часом. До 18:00 рух відновили. 

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