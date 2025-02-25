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Три будівельники загинули внаслідок обвалу ділянки естакади у Південній Кореї

Влада заявила, що причину інциденту наразі встановити не вдалося.

Три будівельники загинули внаслідок обвалу ділянки естакади у Південній Кореї
Фото: Hong Ki-won/Yonhap/AP/dpa/picture alliance

Щонайменше троє будівельників загинули і шестеро отримали поранення внаслідок обвалу ділянки естакади у Південній Кореї, пише DW

П'ятеро з поранених перебувають у важкому стані в місцевій лікарні.

Міст у Чхонані, приблизно за 90 кілометрів на південь від столиці Сеула, все ще будується. 50-метрові балки, що тримали його, впали на землю.

Національне пожежне агентство вважає, що під завалами може бути ще щонайменше одна жертва.

Влада заявила, що причину інциденту наразі встановити не вдалося.

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Виконуючий обов'язки президента Чой Санг Мок наказав відповідним агентствам мобілізувати весь наявний персонал і обладнання до місця обвалу.

За даними Міністерства праці Південної Кореї, у період з 2020 по 2023 роки щонайменше 8 тисяч людей померли у країні внаслідок професійних смертей.

  • У грудні 2023 року у Печерському районі Києва під час ремонтних робіт обвалився ґрунт на схилі, загинув робітник, ще одна людина постраждала.
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