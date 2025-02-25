Три будівельники загинули внаслідок обвалу ділянки естакади у Південній Кореї

Влада заявила, що причину інциденту наразі встановити не вдалося.

Щонайменше троє будівельників загинули і шестеро отримали поранення внаслідок обвалу ділянки естакади у Південній Кореї, пише DW.

П'ятеро з поранених перебувають у важкому стані в місцевій лікарні.

Міст у Чхонані, приблизно за 90 кілометрів на південь від столиці Сеула, все ще будується. 50-метрові балки, що тримали його, впали на землю.

Національне пожежне агентство вважає, що під завалами може бути ще щонайменше одна жертва.

Влада заявила, що причину інциденту наразі встановити не вдалося.

Виконуючий обов'язки президента Чой Санг Мок наказав відповідним агентствам мобілізувати весь наявний персонал і обладнання до місця обвалу.

За даними Міністерства праці Південної Кореї, у період з 2020 по 2023 роки щонайменше 8 тисяч людей померли у країні внаслідок професійних смертей.