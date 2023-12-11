У Печерському районі Києва під час ремонтних робіт обвалився ґрунт на схилі, загинув робітник

Ще один чоловік постраждав, він у лікарні.

У Києві під час ремонтних робіт стався обвал ґрунту. Внаслідок цього, є загиблий та постраждалий.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого наразі госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

Проводяться роботи по розбору завалу.

У КМДА пізніше уточнили, що обвал стався на вулиці Лютеранська, 7/10. У Печерській РДА, що є замовником ремонтних робіт, пояснили, що під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту одна зі стін обвалилася. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Роботи виконували четверо працівників підрядної організації.

Нагадаємо, в 2017 році у Голосіївському районі Києва в результаті обвалу ґрунту на території будівельного майданчика загинув 44-річний чоловік.

Того ж року на будівництві ТРЦ на "Героїв Дніпра" загинув 19-річний робітник. Восени 2016 року жителі району проводили мітинги, вимагаючи припинити будівництво, оскільки багато хто побоюється обвалення станції метро.

8 грудня цього року в Києві терміново обмежили рух поїздів на ділянці "Теремки" – "Деміївська" у зв'язку із проведенням ремонту перегінного тунелю між станціями. Час ремонту - приблизно пів року.

Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Підтоплення тунелів Київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці за фактом службової недбалості.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.