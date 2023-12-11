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На війні загинув один із творців фільмів "Захар Беркут", "Сторожова застава" та "Кіборги"

На фронті загинув працівник кіноіндустрії механік Patriot Rental — Руслан Володін.

На війні загинув один із творців фільмів "Захар Беркут", "Сторожова застава" та "Кіборги"
Фото: Film Crew

а російсько-українській війні загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly, механік Patriot Rental Руслан Володін.

Про це повідомили у Держкіно з посиланням на сторінку фестивалю  "КІНОКО".

Руслан Володін був співтворцем  повнометражних фільмів  і серіалів, зокрема, "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.

Фото: Film Crew

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