На війні загинув один із творців фільмів "Захар Беркут", "Сторожова застава" та "Кіборги"

а російсько-українській війні загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly, механік Patriot Rental Руслан Володін.
Про це повідомили у Держкіно з посиланням на сторінку фестивалю "КІНОКО".
Руслан Володін був співтворцем повнометражних фільмів і серіалів, зокрема, "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.
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