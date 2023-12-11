Збройні сили знищили понад 1000 окупантів за добу, – Генштаб

Від початку повномасштабної війни ЗСУ всього знищили 339850 окупантів. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,

танків ‒ 5655 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,

артилерійських систем – 8070 (+6) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),

крилаті ракети ‒ 1586 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.