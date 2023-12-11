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Збройні сили знищили понад 1000 окупантів за добу, – Генштаб

Також українські військові ліквідували 31 бойову броньовану машину.

Збройні сили знищили понад 1000 окупантів за добу, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабної війни ЗСУ всього знищили 339850 окупантів. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,
  • танків ‒ 5655 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,
  • артилерійських систем – 8070 (+6) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1586 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

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