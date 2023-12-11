Збройні сили знищили понад 1000 окупантів за добу, – Генштаб

Від початку повномасштабної війни ЗСУ всього знищили 339850 окупантів. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,
- танків ‒ 5655 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,
- артилерійських систем – 8070 (+6) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1586 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.
Дані уточнюються.