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13 ворожих безпілотників збили на Миколаївщині в ніч на 11 грудня

Пошкоджень зазнали будинки та складські приміщення.

13 ворожих безпілотників збили на Миколаївщині в ніч на 11 грудня
Фото: Сили оборони півдня України

В ніч на 11 грудня Росія завдала удару по території України безпілотниками та ракетами.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

В Очакові внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня України
Також у населеному пункті Куцурубської громади, через збиття дрона виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня України
У м. Снігурівка внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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