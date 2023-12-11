13 ворожих безпілотників збили на Миколаївщині в ніч на 11 грудня

В ніч на 11 грудня Росія завдала удару по території України безпілотниками та ракетами.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

В Очакові внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня України

Також у населеному пункті Куцурубської громади, через збиття дрона виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня України

Четверо людей звернулися до медиків унаслідок атаки Росії на Київ, в однієї людини – осколкові поранення, ще в трьох – гостра реакція на стрес.

Вісім ракет знищили на Київщині в ніч на 11 грудня.

У м. Снігурівка внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.