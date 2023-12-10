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Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

На щастя, люди не постраждали.

Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП
Нікополь. Обстріл (архівне фото)

Російські окупанти вдарили по місту Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. В результаті пошкоджено приміщення місцевого підприємства та лінію електропередачі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Три БпЛА скерували на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру. Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередачі", - написав він у Telegram.

На щастя, люди не постраждали.

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Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав ударів по Нікополю з важкої артилерії.

А вчора ввечері біля Кривого Рогу збили російську ракету.

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