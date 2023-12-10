Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією, пошкоджено підприємство та ЛЕП

На щастя, люди не постраждали.

Російські окупанти вдарили по місту Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. В результаті пошкоджено приміщення місцевого підприємства та лінію електропередачі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Три БпЛА скерували на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру. Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередачі", - написав він у Telegram.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав ударів по Нікополю з важкої артилерії.

А вчора ввечері біля Кривого Рогу збили російську ракету.