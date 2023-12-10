У "Російський добровольчий корпус" влилися колишні учасники ПВК "Вагнер"

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін повідомив про поповнення лав свого підрозділу.
Як ідеться в дописі Нікітіна у телеграмі, в Україну прибули нові добровольці, що не мають бойового досвіду. Також є "вагнерівці".
"Цього разу до нас приїхали не лише молоді необстріляні новобранці, а й військові професіонали – деякі ветерани ПВК "Вагнер" відгукнулися на мій заклик і теж приїхали в Україну, щоб боротися із справжнім ворогом українського та російського народу – путінською машиною терору", - написав Нікітін.
Що відомо про "Російський добровольчий корпус"
- РДК - це військовий підрозділ Збройних Сил України. Його сформували у серпні 2022 року для захисту від російського вторгнення. Корпус входить до Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України. За словами командира РДК Дениса Нікітіна, вони перебувають у складі 98 батальйону ТрО Азов Дніпро.
- До корпусу набирають етнічних російських емігрантів, які живуть на території України, а також в інших європейських державах.
- Є ще один підрозділ, до якого входять росіяни. Це легіон "Свобода Росії”.