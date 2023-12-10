У "Російський добровольчий корпус" влилися колишні учасники ПВК "Вагнер"

Також прибули добровольці, які ще не мають бойового досвіду.

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін повідомив про поповнення лав свого підрозділу.

Як ідеться в дописі Нікітіна у телеграмі, в Україну прибули нові добровольці, що не мають бойового досвіду. Також є "вагнерівці".

"Цього разу до нас приїхали не лише молоді необстріляні новобранці, а й військові професіонали – деякі ветерани ПВК "Вагнер" відгукнулися на мій заклик і теж приїхали в Україну, щоб боротися із справжнім ворогом українського та російського народу – путінською машиною терору", - написав Нікітін.

Що відомо про "Російський добровольчий корпус"