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Гідрометцентр попередив українців про ожеледицю

Температура повітря підніметься вище нуля.

Гідрометцентр попередив українців про ожеледицю
Фото: ukrinform.ua

До кінця доби 10 грудня та впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У понеділок буде хмарна погода, часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ.

У південній частині держави вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Вночі у східних та західних областях буде 1-6° морозу, вдень у південній частині - 3-8° тепла.

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