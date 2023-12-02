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Завтра у західних і північних областях знову сніжитиме

На решті території - без істотних опадів.

Завтра у західних і північних областях знову сніжитиме

З грудня у західних і північних областях України прогнозують уночі помірний (в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині - значний) сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Подекуди буде налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території держави - без істотних опадів.

Вночі та вранці у центральних і північних областях очікують туман.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині пориви становитимуть 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі та вдень 1-6° морозу; у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у східних і більшості центральних областей вдень 7-12° тепла.

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Нагадаємо, через погіршення погодних умов на заході України знеструмлені залишилися майже пів тисячі населених пунктів. Найбільше постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. 

Тим часом рясні дощі призвели до підняття рівнів води у річках на Закарпатті та підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств у всіх районах області.

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