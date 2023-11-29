Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Черкаській областях.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці – усі прилучилися до ліквідації. Надано допомогу водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває ремонт котельні в Одесі, яку пошкодив буревій. ОВА допоможе місту.

Також повідомляється, що президент доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки.

Нагадаємо, за останніми даними, через негоду в Україні загинули 12 українців, ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.