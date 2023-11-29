Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСуспільствоПодії

Негода в Україні: Зеленський доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання

Зокрема, глава держави доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки.

Негода в Україні: Зеленський доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Черкаській областях.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці – усі прилучилися до ліквідації. Надано допомогу водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що триває ремонт котельні в Одесі, яку пошкодив буревій. ОВА допоможе місту.

Також повідомляється, що президент доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки. 

Нагадаємо, за останніми даними, через негоду в Україні загинули 12 українців, ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies