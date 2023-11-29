Унаслідок удару по Степногірську загинула жінка, ще двоє людей поранені

Також двоє людей отримали поранення внаслідок удару по Запоріжжю.

Російська армія вдарила по Степногірську, внаслідок чого загинула жінка. З різними пораненнями госпіталізовано ще чотирьох людей.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Також у цьому населеному пункті поранено двох чоловіків.

Ще двоє цивільних постраждали внаслідок ракетного удару по Запоріжжю.

"Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років", – йдеться у повідомленні.

111 артилерійських бстрілів прийшлися по території Оріхова, Білогір'я, Затишшя, Новоселівки, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв попередив, що війна може вийти за межі півдня і сходу України. Він сказав, що країна будує оборонні споруди.