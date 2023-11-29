СБУ за тримала тіктокера, який "засвітив" роботу ППО під час ворожого обстрілу Одеси

Служба безпеки викрила зловмисника, який незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку Росії на Одесу в ніч на 5 листопада цього року.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурант відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток. В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб Росії.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед". Співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його. За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей. Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Дніпровський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.