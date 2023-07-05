Блогерка, яка знімала роботу ППО в Києві, отримала умовний термін ув’язнення

Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

Оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу протиповітряної оборони та наслідки ураження повітряних цілей.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

Дніпровський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, проте раніше у прокуратурі повідомляли, що мова про блогерку Інну Чернецьку (Воронову).

Нагадаємо, 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки Росії по Києву мешканці різних районів столиці здійснили відео- та фотозйомку роботи ППО. Відзняті фото та відео вони розмістили у соцмережах. Згодом ці матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

У межах провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам.

Пресслужба Київської міської прокуратури