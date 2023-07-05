На Таврійському напрямку маємо успіхи, - Тарнавський

Українські військові системно вибивають російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє у Телеграмі.

Він зазначив, що наші бійці мають успіхи. Протягом доби артилерійські підрозділи виконали 1541 вогневе завдання. За останню добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 2 бойові броньовані машини, 3 гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільну техніку. Наші військові також знищили дев'ять складів боєприпасів росіян.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.