Юрій Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність

Тепер він збирається "наближати перемогу в якості волонтера".

Колишній міністр внутрішніх справ та колишній генпрокурор, народний депутат трьох скликань Верховної Ради Юрій Луценко вже не буде служити в армії, бо військова лікарська комісія встановила йому інвалідність.

Про це він повідомив у Facebook.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", – написав Луценко.

Про характер інвалідності він не повідомив, але декілька років тому Луценко хворів на онкологічне захворювання.

Луценко зазначив, що тепер він збирається "наближати перемогу в якості волонтера".

Нагадаємо, 20 лютого 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

За даними руху Чесно, партія “Свобода” має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці “Голос”, на третьому – “Пропозиція”.