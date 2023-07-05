Генштаб оцінив втрати ворога з початку повномасштабної війни у 231 700 осіб

За минулу добу, 4 липня, Збройні сили знищили близько 670 окупантів, 3 танки та 36 артилерійських систем. Загалом з початку повномасштабної війни оборонці ліквідували близько 231 700 військових РФ.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 062 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,

артилерійських систем – 4 288 (+36) од,

РСЗВ – 656 (+9) од,

засоби ППО ‒ 395 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),

крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень на сході України.