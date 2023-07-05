Уночі сили ППО збили "Шахед" над Дніпропетровщиною

Сьогодні після опівночі військові ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник – приземлили "Шахед-136".
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо.
Однак на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 липня під артилерійський вогонь росіян потрапили Марганець та Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок збройної агресії окупантів поранення отримала літня жінка.