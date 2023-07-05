Уночі сили ППО збили "Шахед" над Дніпропетровщиною

Вранці ворог завдав удару з безпілотника по Марганецькій громаді, без жертв.

Сьогодні після опівночі військові ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник – приземлили "Шахед-136".

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо.

Однак на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 липня під артилерійський вогонь росіян потрапили Марганець та Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок збройної агресії окупантів поранення отримала літня жінка.