Природа Чернігівщини внаслідок російської агресії зазнала понад 18 млрд гривень збитків

Наслідки російської агресії будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер.

Російська агресія негативно вплинула на кожен компонент довкілля Чернігівської області - тваринний і рослинний світ, воду, повітря та ґрунт.

Про це повідомила пресслужба Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА.

Держекоінспекція у Чернігівській області нарахувала понад 18 млрд гривень збитків, заподіяних довкіллю Чернігівщини під час війни.

Розмір шкоди, завданої землі та ґрунтам, складає 10,85 млрд гривень (засмічення земель — 10,83 млрд гривень, забруднення ґрунтів – 0,02 млрд гривень).

Також шкода від неорганізованих викидів забруднювальних речовин в повітря склала 5,62 млрд гривень (горіння нафти, нафтопродуктів та газу – 1,57 млрд гривень; лісові пожежі та інші насадження – 3,96 млрд гривень; загоряння інших об’єктів – 0,1 млрд гривень; неорганізований викид забруднювальних речовин або суміш таких речовин – 0,001 млрд гривень).

Крім того, збитки, заподіяні внаслідок забруднення та засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, – 1,58 млрд гривень.

Екологи Чернігівщини наголосили, що наслідки цього будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер.

Раніше повідомлялось, що прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів.