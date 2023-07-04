Під час наступу втрати ЗСУ не збільшились, - Маляр

Втрати ЗСУ на півдні і сході України навіть під час наступу залишаються в рази менше від російських.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Під час наступу очікуються більші втрати, ніж під час оборони. Але у нас не стали більші втрати під час наступу. Я відвідувала один з військових шпиталів, обговорювали з головлікарем це питання: чи стало більше поранених, чи ускладнилася ситуація. Ні. І по кількості загиблих, з таких останніх цифр по півдню співвідношення, що у нас у 5 разів менше (військових - ред) гине там. Це середня цифра. І ми давали по сходу - у 8 разів у нас менше", - сказала Маляр.

Вона пояснила таке співвідношення тим, що українське командування, обираючи між швидким просуванням і життям людей, завжди обирає життя людей.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях росіян і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.