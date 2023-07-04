Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, - Енергоатом

Уночі 4 липня о 01:21 окупована росіянами Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ повідомило, що Запорізьку атомну електростанцію станцію вперше за чотири місяці вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Це було важливим кроком, оскільки останні місяці станція покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

Днями Енергоатом заявив, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.