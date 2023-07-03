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Україна працює над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС, - Шмигаль

Це передбачено в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. 

Україна працює над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС, - Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

У Кабміні провели нараду щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. 

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубічних метрів газу. Крім того, триває робота над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

"У Міненерго зазначили, що всі планові ремонти енергетичних об’єктів ведуться згідно з графіком. За інформацією Мінінфраструктури, наразі відновлено вже 435 об’єктів теплопостачання", - розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що до опалювального сезону мають максимально убезпечити українську енергетику від російських ракет і дронів. "Відповідні завдання й доручення вже давно роздані. Тепер це персональна відповідальність, зокрема й керівників енергетичних об’єктів", - підкреслив Шмигаль.

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Нагадаємо, днями глава Укренерго повідомив що компанія відновила вже близько половини своїх мереж.

Станом на травень в Україні відремонтували близько 70% пошкоджених російськими обстрілами енергооб'єктів.

На засіданні уряду у квітні Денис Шмигаль представив комплексну реформу енергетичної сфери, яку розробило Міністерство енергетики. Зокрема, передбачено децентралізацію енергосистеми, яка означає розвиток малої генерації, що не така вразлива до ворожих атак.

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