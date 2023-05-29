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В Україні відремонтували близько 70% пошкоджених російськими обстрілами енергооб'єктів, - Кудрицький

На відновлення вся енергетична галузь у найближчі роки потребує $5,7 млрд.

В Україні відремонтували близько 70% пошкоджених російськими обстрілами енергооб'єктів, - Кудрицький
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Фото: Анна Стешенко

Наразі в Україні фахівці відновили близько 70% пошкоджених енергообʼєктів.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює", - сказав Кудрицький.

Він зауважив, що відновлювати енергосистему в тому вигляді, який вона мала до війни, не будуть. "Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти", - сказав глава Укренерго.

Через російське повномасштабне вторгнення енергосистема України втратила близько 40–50% потужностей. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів Укренерго, то через обстріли близько 43% активів було пошкоджено ракетами або дронами. 

"Енергосистема пережила з жовтня 2022 року по березень 2023 року 15 ракетних та 18 дронових атак. Росіяни випустили більше 1200 ракет та дронів по енергетичних обʼєктах, 250 «прильотів» зазнали саме підстанції «Укренерго». Тому у складному становищі через пошкодження всі великі тепло- і гідроелектростанції, а також підстанції "Укренерго", - сказав Кудрицький. 

Він додав, що згідно зі звітом уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, вся енергетична галузь у найближчі роки потребує $5,7 млрд. "Саме «Укренерго», за оцінкою експертів, які працювали над звітом, уже зараз на відновлення та захист обʼєктів необхідно приблизно $1 млрд", - сказав Кудрицький

Нагадаємо, за словами глави правління НЕК, в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.

Нещодавно одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії через російські обстріли.

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