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Українські артилеристи знищили мінометний розрахунок росіян

Вогонь корегували українські десантники.

Українські артилеристи знищили мінометний розрахунок росіян
Фото: Скріншот з відео

Ще одним мінометним розрахунком російських окупаційних військ стало менше.

Про це повідомила пресслужба 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

Знищено мінометний розрахунок орків”, - повідомила пресслужба артилеристів.

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Знищення російських окупантів є результатом спільної роботи артилеристів Великокнязівської бригади та бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які корегували вогонь.

Нагадаємо, оператори Сил спецоперацій знищили російський танк біля Авдіївки.

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