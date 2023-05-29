Ще одним мінометним розрахунком російських окупаційних військ стало менше.
Про це повідомила пресслужба 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.
“Знищено мінометний розрахунок орків”, - повідомила пресслужба артилеристів.
Знищення російських окупантів є результатом спільної роботи артилеристів Великокнязівської бригади та бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які корегували вогонь.
Нагадаємо, оператори Сил спецоперацій знищили російський танк біля Авдіївки.