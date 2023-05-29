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Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії

Це може бути підготовка до нічних атак, заявили у ОК "Південь".

Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

У Чорному морі перебувають чотири ракетоносії РФ з залпом у 24 "Калібри".

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Спостерігається потенціал нарощення ракетоносіїв у Чорному морі. Якщо протягом дня вони тримались на кількості три, то під вечір вже 4 ракетоносії. Два надводних, два підводних, і сумарний залп може складати 24 "Калібри". Це може бути підготовка до нічних атак», - сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, у ніч на 29 травня Росія вкотре атакувала Київ ракетами і дронами: ППО збила понад 40 ракет і БпЛА.

Також росіяни близько 11:00 29 травня розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область. Протиповітряна оборона спрацювала і в області, і в столиці. 

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