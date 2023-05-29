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Україні після війни буде потрібна демілітаризована зона на 120 км вглиб Росії, - Подоляк

На першому етапі у цій зоні діятиме міжнародний контингент.

Україні після війни буде потрібна демілітаризована зона на 120 км вглиб Росії, - Подоляк
Фото: скрін відео

Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей РФ. Це необхідно для уникнення повторення агресії в майбутньому.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

За його словами, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати ключовою темою повоєнного устрою. Подоляк додав, що імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.

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Нагадаємо, що керівник МЗС України Дмитро Кулеба назвав два принципи мирних планів, які може розглянути Україна. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

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