Зеленський провів Ставку: йшлося про нові контракти на постачання ракет і систем ППО

Також учасники обговорили ситуацію на фронті, комплектування наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах, на засідання прибули Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

На Ставці обговорили ситуацію на фронті, комплектування наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики та нові контракти на постачання озброєння.

"Нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди", - уточинив Зеленський.

Президент додав, що за всіма пунктами, які обговорили на Ставці, було ухвалено відповідні рішення.

Нагадаємо, днями Канада оголосила про нову військову допомогу Україні, серед якої будуть ракети AIM-9 класу “повітря-повітря” та розширення навчання українських оборонців.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що надані Великою Британією далекобійні ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат.