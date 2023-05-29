Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
ГоловнаСвіт

Японія приводить у бойову готовність свою систему ПРО, бо Північна Корея запускає супутник-шпигун

"Ми вживемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території", - йдеться у заяві міністерства оборони Японії.

Японія приводить у бойову готовність свою систему ПРО, бо Північна Корея запускає супутник-шпигун
Кісіда Фуміо
Фото: ЕРА/UPG

Японія привела у бойову готовність свою систему протиракетної оборони і пообіцяла збити будь-який снаряд, який загрожує її території, після того, як Північна Корея повідомила про запланований запуск супутника упродовж 31 травня - 11 червня, передає Reuters.

КНДР заявила, що завершила свій перший військовий супутник-шпигун, а лідер Кім Чен Ин схвалив останні приготування до запуску.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Це буде останній крок Північної Кореї у серії запусків ракет та випробувань зброї за останні місяці, серед яких - випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі.

Токіо очікує, що Пхеньян запустить ракету зі своїм супутником над низкою південно-західних островів Японії, як це було у 2016 році, заявив представник міністерства оборони.

Аналітики кажуть, що новий супутник є частиною програми технологій спостереження, яка включає безпілотні літальні апарати, спрямовані на покращення здатності вражати цілі у воєнний час.

"Ми вживемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території", - йдеться у заяві міністерства оборони Японії.

Японія використовуватиме свою ракету Standard Missile-3 (SM-3) або Patriot Missile PAC-3.

Будь-який пуск північнокорейської ракети буде серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які засуджують її ядерну та ракетну діяльність, заявив журналістам прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Японський уряд наполегливо закликав КНДР утриматися від запуску. Також Японія співпрацюватиме зі США, Південною Кореєю та іншими країнами і зробить усе можливе для збору та аналізу інформації про будь-який запуск.

До заклику Японії приєдналася і Південна Корея, назвавши намір КНДР "незаконним".

Нагадаємо, минулого місяця Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів". Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 має “радикально підвищити" здатність країни завдавати ядерних ударів. Згодом лідер КНДР Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

Заступник речника американського Державного департаменту заявив, що запуск Північною Кореєю супутника на навколоземну орбіту порушить міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну використання технологій балістичних ракет, і матиме наслідки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies