Китай відхилив прохання США про зустріч керівників міністерств оборони

Китай відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств цих країн цього тижня, пише Bloomberg.

Це стало останньою відмовою Пекіна від спроб адміністрації президента Джо Байдена відновити зв’язки з ключовими посадовцями на тлі загострення напруженості.

У травні США запропонували, аби міністр оборони Ллойд Остін зустрівся зі своїм колегою Лі Шанфу в Сінгапурі під час діалогу “Шангрі-Ла” − безпековій зустрічі представників Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

У Пентагоні заявили в понеділок, що Пекін офіційно закрив двері для цієї пропозиції. Раніше Китай вимагав, щоб США скасували санкції, накладені на його генерала в 2018 році за нагляд за закупівлею зброї в Росії, перш ніж така зустріч може відбутися.

Відсутність діалогу підвищує небезпеку того, що випадкове зіткнення або конфронтація − наприклад, у Південно-Китайському морі − може вийти з-під контролю, спровокувавши ширший конфлікт, який буде катастрофічним для регіону та глобальної економіки.

Видання зазначає, що президент Джо Байден тепер стоїть перед "неапетитним вибором" − зберегти санкції проти Лі та пожертвувати військовими переговорами з Пекіном або скасувати їх і ризикувати здатися м'яким щодо Китаю напередодні сезону виборів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вторгнення Росії в Україну підтверджує розрахунок Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.