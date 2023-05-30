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Китай відхилив прохання США про зустріч керівників міністерств оборони

Пекін офіційно закрив двері для цієї пропозиції. 

Китай відхилив прохання США про зустріч керівників міністерств оборони
Генерал Лі Шанфу
Фото: Kyodo

Китай відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств цих країн цього тижня, пише Bloomberg.

Це стало останньою відмовою Пекіна від спроб адміністрації президента Джо Байдена відновити зв’язки з ключовими посадовцями на тлі загострення напруженості.

У травні США запропонували, аби міністр оборони Ллойд Остін зустрівся зі своїм колегою Лі Шанфу в Сінгапурі під час діалогу “Шангрі-Ла” − безпековій зустрічі представників Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

У Пентагоні заявили в понеділок, що Пекін офіційно закрив двері для цієї пропозиції. Раніше Китай вимагав, щоб США скасували санкції, накладені на його генерала в 2018 році за нагляд за закупівлею зброї в Росії, перш ніж така зустріч може відбутися.

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Відсутність діалогу підвищує небезпеку того, що випадкове зіткнення або конфронтація − наприклад, у Південно-Китайському морі − може вийти з-під контролю, спровокувавши ширший конфлікт, який буде катастрофічним для регіону та глобальної економіки.

Видання зазначає, що президент Джо Байден тепер стоїть перед "неапетитним вибором" − зберегти санкції проти Лі та пожертвувати військовими переговорами з Пекіном або скасувати їх і ризикувати здатися м'яким щодо Китаю напередодні сезону виборів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вторгнення Росії в Україну підтверджує розрахунок Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.

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