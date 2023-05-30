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Кісіда звільнив свого сина з посади секретаря через вечірку в офіційній резиденції

Тижневик опублікував фото "передноворічних веселощів" 32-річного Сетари та його рідних.

Кісіда звільнив свого сина з посади секретаря через вечірку в офіційній резиденції
Кісіда Фуміо
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда звільнив свого старшого сина Сетаро з посади особистого секретаря з політичних питань після того, як стало відомо про його вечірку в офіційній резиденції, пише Радіо Свобода.

Фотографії передноворічних веселощів опублікував японський тижневик “Сюкан бунсюн”. На фото 32-річний Сетаро Кісіда та його рідні позують за трибуною для офіційних пресконференцій та на червоному килимі головних сходів, пародіюючи традиційне фото міністрів після призначення.

“Його дії на державній посаді секретаря з політичних питань були недоречними. Я вирішив змінити його, щоб він усвідомив свою відповідальність”, − сказав Кісіда, коментуючи звільнення сина. 

Раніше прем'єр-міністр публічно насварив Сетаро за “неналежну” поведінку. На пост Кісіда вже призначив свого давнього помічника Такаєсі Ямамото.

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Сетаро Кісіда став одним із восьми особистих секретарів прем'єр-міністра у жовтні 2022 року. Призначення членів сім'ї у межах підготовки спадкоємців – звичайне явище у японській політиці. Сетаро вже критикували за зловживання службовим становищем у січні: він використав посольські автомобілі для приватних екскурсій Лондоном та Парижем і купував сувеніри для міністрів у розкішному лондонському універмазі.

Раніше резиденція японського прем'єр-міністра, якій майже сто років, була лише його офісом. 2005 року в будівлі облаштували житлові приміщення.

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