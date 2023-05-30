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Ефект варварських авіаударів Росії по Києву був обмеженим завдяки ЗРК Patriot, - Рютте

Рютте наголосив, що допомагати Україні захищатися – це не вибір, це потрібно робити. 

Ефект варварських авіаударів Росії по Києву був обмеженим завдяки ЗРК Patriot, - Рютте
Скріншот відео
Фото: Офіс президента

Київ знову став об’єктом варварських авіаударів росіян, ефект котрих був обмеженим завдяки системам ППО Patriot

Про це розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Я щойно говорив з Володимиром Зеленським і повторив, що Нідерланди всіляко налаштовані на підтримку України; від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку навчання пілотів F-16”, - написав Рютте.

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Він наголосив, що допомагати Україні захищатися – це не вибір, це потрібно робити. 

Голова уряду Нідерландів пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. 

Рютте уточнив, що допомога Україні також буде ключовим пунктом порядку денного саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі наступного четверга.

Нагадаємо, протягом доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, бо це два важливих фактори опору.

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