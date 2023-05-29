Окупанти вивозять документи з Кремінної до Луганська

Російські окупанти вивозять з Кремінної у Луганській області документацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної”, - повідомили в Центрі Національного спротиву.

В Центрі подякували підпіллю, завдяки якому це стало відомо.

Центр національного спротиву закликав продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів. Це наблизить звільнення української землі від російських військ.

Нагадаємо, російські загарбники вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з тимчасово окупованого Криму.