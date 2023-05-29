Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Мирні люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Сьогодні, 29 травня, російські окупаційні війська обстріляли Великописарівську, Есманську, Шалигинську, Краснопільську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня 29 травня росіяни здійснили 10 обстрілів, було зафіксовано 48 вибухів.

По Білопільській громаді з території РФ здійснено обстріли з АГС, міномету та зі ствольної артилерії.

Есманську громаду обстріляли з АГС та ракетами з гвинтокрила. Внаслідок обстрілу було пошкоджено склад агропідприємства.

Великописарівську громаду обстріляли з артилерії, а Краснопільську та Шалигинську громади - з міномету.

Нагадаємо, 29 травня, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли Торецьк на Донеччині, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, вісім отримали поранення.