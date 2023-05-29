Немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів.

Кілька російських терористичних атак за добу. “Шахеди”, крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Більшість “Шахедів” і ракет збито ППО, захисники цим врятували сотні життів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо у зла не буває й не може бути іншого кінця, окрім поразки. Світ повинен бачити, що терор програє”, - сказав президент.

Він наголосив, що коли “Петріоти” в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє.

“Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє. І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів.

Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими “Петріотами”” ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла.

І ми знищимо це зло”. - пообіцяв Зеленський.

Він нагадав, що ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці.

Сьогодні Верховний головнокомандувач провів засідання Ставки. Обговорювалось, зокрема, постачання нових систем ППО й ракет до них. Також на Ставці доповідали Головком та командувачі оперативних напрямків. Йшлося не тiльки про забезпечення боєприпасами, підготовку нових бригад, тактику, але й про терміни.

Крім того, Володимир Зеленський провів сьогодні змістовну нараду з міжнародниками.

Голова держави подякував Данії за рішення збільшити фінансування данського Фонду підтримки України на суму понад 3 млрд доларів. Тепер загальна сума оборонної допомоги від Данії сягне більш ніж 4,7 млрд доларів.

“Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Подякував йому за принципову підтримку міжнародних правил, усього того, заради чого нації об’єднані Статутом ООН та обов’язковими для всіх конвенціями. Запросив Камбоджу приєднатися до спільних зусиль із різними країнами світу в реалізації нашої формули миру”, - розповів президент.

Він додав, що говорив сьогодні з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, поінформував його про удари терористів та подякував за готовність і надалі допомагати нам захищати людей. Обговорили з ним і нову авіаційну коаліцію.

“Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Привітав його з перемогою на виборах. Впевнений, що наша подальша співпраця – України й Туреччини – на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності”, - розповів Зеленський.

Нагадаємо, протягом доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, бо це два важливих фактори опору.