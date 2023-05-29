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30 травня на вулиці в центрі Києва перекриють рух

Роботи будуть виконуватись після завершення прокладання інженерних мереж. 

30 травня на вулиці в центрі Києва перекриють рух
Фото: Житомирська міськрада

Завтра, 30 травня, на частині вул. Володимирської в центрі Києва перекриють рух.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що на ділянці від вул. Саксаганського до вул. Жилянської фахівці "Київавтодору" влаштовуватимуть верхній шар покриття. 

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Перекриття руху почнеться з 8:00 і триватиме до 18:00.

Фото: КМДА

В КМДА уточнили, що роботи будуть виконуватись після завершення прокладання інженерних мереж. 

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.

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