30 травня на вулиці в центрі Києва перекриють рух

Роботи будуть виконуватись після завершення прокладання інженерних мереж.

Завтра, 30 травня, на частині вул. Володимирської в центрі Києва перекриють рух.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що на ділянці від вул. Саксаганського до вул. Жилянської фахівці "Київавтодору" влаштовуватимуть верхній шар покриття.

Перекриття руху почнеться з 8:00 і триватиме до 18:00.

Фото: КМДА

В КМДА уточнили, що роботи будуть виконуватись після завершення прокладання інженерних мереж.

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.