Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг

Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.

Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо використання коштів державного Дорожнього фонду.

За проголосували 269 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

По фракціях: "Слуга народу" – 209, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 15, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 0, "Довіра" – 14, "Відновлення України" – 15, позафракційні – 6.

"Вдалося відстояти та підтримали правку №47, що першочергово гроші йдуть на воєнні потреби. Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС", – повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, раніше були прийняті бюджетні зміни, за якими гроші ДФ до кінця 2022 року могли бути використані тільки на погашення боргів та видатки для армії.

"Тепер і на дороги можна використовувати", – пояснив нардеп.

Нагадаємо, 30 серпня Рада проголосувала у першому читанні за проєкт закону 7669 про внесення зміни до Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" щодо використання коштів державного Дорожнього фонду. Зазначалося, що кошти Дорожнього фонду будуть використовувати не лише на армію та виплату боргів, а й на ремонт доріг.

Раніше в "Укравтодорі" говорили про те, що збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури внаслідок бойових дій становлять понад 900 млрд грн.