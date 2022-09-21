Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаПолітика

Путін запустив процеси, які його поховають, – Кличко про оголошення мобілізації в РФ

На думку мера Києва, світ нарешті повинен зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно.

Путін запустив процеси, які його поховають, – Кличко про оголошення мобілізації в РФ
Фото: КМДА

Оголосивши мобілізацію, Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають. Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", – заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні «мирні переговори»", – наголосив Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також