Путін запустив процеси, які його поховають, – Кличко про оголошення мобілізації в РФ

На думку мера Києва, світ нарешті повинен зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно.

Оголосивши мобілізацію, Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають. Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", – заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні «мирні переговори»", – наголосив Кличко.