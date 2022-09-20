Цифровізація соціальної сфери. Чому це важливо навіть під час війни?

Тобто навіть серед тих, хто до цієї фази війни мав постійну роботу, грошові заощадження та змогу себе забезпечити, зараз багато людей потребують підтримки від держави, благодійних фондів, волонтерів та гуманітарних міжнародних організацій.

Зросла і кількість претендентів на одне робоче місце – замість чотирьох (станом на 1.08.2021), в середньому, їх стало дванадцять (станом на 1.08.2022).

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації понад 10 мільйонів українців змінили своє місце перебування, виїхавши за кордон або перемістившись в межах України туди, де більш безпечно. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб вже складає 4,6 млн, з яких 3,2 млн людей перемістились з 24 лютого 2022 року, і ця цифра продовжує зростати щомісяця.

Фото: EPA/UPG

Для того, щоб спростити отримання соціальних послуг, допомог та пільг, зробити їх більш зручними і прозорими та надати можливість їх оформлення онлайн триває цифровізація в масштабах усієї країни. Адже між державними установами повинні "бігати" мегабайти, а не громадяни з довідками.

Насправді, про цю необхідність говорять вже більше 15 років. Але перші суттєві та відчутні для громадян результати почали з’являтись тільки з 2019 року – тоді, коли з’явились перші цифрові документи та послуги на порталі та застосунку Дія. Кожен місяць кількість користувачів Дії зростає, адже все більше людей використовує смартфони та набуває цифрових навичок.

Але варто зазначити, що для розвитку цифрових сервісів у Дії важливий “фундамент”, який забезпечує, в тому числі і Мінсоцполітики у межах своїх повноважень, доступ до обміну інформацією з Єдиним соціальним реєстром (ЄСР) та підсистемами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі – ЄІССС), яка активно розбудовується і впроваджується.

ЄІССС забезпечить цифровізацію соціальних сфери та вирішить низку проблем

Для того, щоб цифровізувати соціальну сферу та перевести більшість соцпослуг в онлайн, в тому числі і на порталі Дія, Урядом було прийнято рішення розробити та впровадити ЄІССС, яка спрощує роботу та підвищує швидкість надання послуг при особистих зверненнях громадян працівниками соціального захисту.

Впровадження ЄІССС забезпечує централізоване накопичення, зберігання та автоматизоване оброблення інформації, призначення, виплати та формування виплатних відомостей для соціальних допомог, а також заміну та оптимізацію понад 15 застарілих наявних інформаційних систем та реєстрів.

Крім того, в подальшому це надасть можливість реалізувати реформу із запровадження універсальної соціальної допомоги, яку буде легко адмініструвати і яка буде більш соціально справедливою, ніж ті численні види допомог, які держава виплачує зараз.

ЄІССС – це перехід від районорієнтованості до екстериторіального принципу, що в умовах бойових дій та тимчасової окупації частини районів країни стало критичною необхідністю.

Важливо зазначити, що унеможливлення корупційних дій та автоматизація соціальних послуг для громадян завдяки системі є важливою складовою ефективної цифрової держави.

Наразі існують такі загальні проблеми, які вирішує цифровізація соціальної сфери:

Велика кількість паперових довідок, черги до управлінь соцзахисту, довгий час отримання послуги та не завжди зрозумілий порядок дій.

Значний обсяг ручної роботи по нарахуванню та виплатам допомог у застарілих інформаційних системах, який збільшує ймовірність помилок та спричиняє затримки у виплатах громадянам.

Відсутність налагоджених та автоматизованих процедур взаємодії з банками щодо оперативної виплати соціальних допомог.

ЄІССС та ДІЯ – взаємодія заради людей

Якщо Дію знає кожен громадянин, то з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери стикаються, здебільшого, працівники системи соціального захисту та держслужбовці. Це нормально, адже ЄІССС – це внутрішня система, яку можна порівняти з бек-офісом та фундаментом цифровізації соціальної сфери.

До прикладу, наведу декілька проектів, які були реалізовані у цьому році завдяки взаємодії ЄІССС та Дії, а також ті, які плануємо реалізувати. До речі, наш план у січні 2022 року дещо відрізнявся від плану, по якому рухаємось зараз, адже у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну заради людей була змінена низка пріоритетів.

Ще навесні для внутрішньо переміщених осіб для зменшення черг в регіональних управліннях соцзахисту населення (УСЗН) та ЦНАПах була реалізована можливість оформити заяву на допомогу для ВПО через застосунок Дія. Цей механізм реалізовано вкрай швидко.

Фото: Дія

Також для ВПО найближчими тижнями буде реалізована можливість подати заяву на зміну місця перебування (реєстрації) або заяву на зняття з обліку через Дію. Зараз це можливо зробити тільки в УСЗН або ЦНАПах.

Для того, щоб більше дітей мали сім'ї та щасливе дитинство, ми реалізуємо поетапне впровадження послуги з усиновлення через портал Дія. В цьому випадку ЄІССС слугує трансфером для даних між Дією та Єдиною інформаційно-аналітичною системою “Діти”. Вже реалізована можливість подати заяву через портал на первинну онлайн-консультацію з усиновлення та подати заяву на кандидатів в усиновлювачі.

Восени ми запровадимо для усиновлювачів на порталі Дія відображення інформації про дітей, яких можна усиновити, продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, а також зняття з реєстрації кандидатів в усиновлювачі.

Окремо щодо інтеграції ЄІССС з гуманітарною платформою єДопомога в частині електронного збору заявок від громадян для передачі міжнародним організаціям з метою реалізації додаткових грошових виплат українцям. Міжнародним гуманітарним організаціям потрібні були актуальні мобільні номери телефонів, банківські рахунки IBAN для виплат, а також згода людей на передачу їм персональних даних, отримання яких і було головною метою проекту.

Завдяки верифікації через Єдиний соціальний реєстр ми забезпечили відповідність поданих у заявках даних про соціальні статуси людей наявній інформації у державних реєстрах. Це забезпечило довіру партнерів до поданих даних у заявках.

Цифровізація соціальної сфери завдяки взаємодії та обміну інформацією ЄІССС та Дії надасть громадянам зручний сервіс, доступний 24/7. При цьому можливість звернутись особисто до співробітників соціальної сфери також залишиться, а їх робота стане простішою, що дозволить більше уваги приділяти громадянам, а не роботі в застарілих складних інтерфейсах.

ЄІССС та соціальні працівники – допомога та зменшення бюрократії

Соціальні працівники мають колосальне навантаження, окрім фізичного, ще й психологічне, адже вони працюють з людьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

Люди, що працюють в інституціях соціального захисту, як правило, приходять у сферу за покликанням та з бажанням допомагати іншим, але з часом у частини з них відбувається “вигорання”, яке негативно впливає на клієнтоорієнтованість та якість обслуговування громадян. На мою думку, в більшості випадків, це “вигорання” можна пояснити надмірною складністю роботи з системами і документами, яку можна суттєво зменшити за рахунок цифровізації соціальної сфери.

Вже на даному етапі впровадженням ЄІССС ми полегшимо роботу співробітників управлінь соцзахисту за рахунок наступних новацій:

Відкриття особових рахунків в автоматичному режимі; Автоматична перевірка документів завдяки реалізованим інфообмінам з державними реєстрами різних установ (автоматична верифікація); Зручна передача електронних справ із управління в управління.

Також із використанням ЄІССС буде реалізована можливість призначення субсидій через Пенсійний фонд.

Зараз у громадах, куди переїжджають ВПО, процедура призначення складна, бо при зміні місця проживання особа має для припинення нарахування виплат повідомити управління соцзахисту, де вона перебувала на обліку раніше, а потім звернутися за новим місцем проживання для поновлення виплат.

Ця процедура може розтягнутися на кілька місяців, протягом яких людина так і не отримає виплат. Тому Мінсоцполітики переводить процедуру надання субсидій і пільг через Пенсійний фонд, щоб громадяни могли подати документи в будь-якій місцевості України.

Завдяки цифровізації соціальної сфери кожен соціальний працівник зможе більше уваги приділяти реальній допомозі людині, а не перекладанню папірців та ручній верифікації.

Чим логічніше і простіше процеси, з якими працюють оператори, тим швидше обслуговування і більше привітних усмішок для громадян!