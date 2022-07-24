Переселенці зможуть знятися з обліку через "Дію"

Також у застосунку можна змінити адресу.

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Facebook.

Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка пройшла під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

На нараді обговорювали, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подачу заяв через "Дію". Учасники наради вирішили, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вдосконалять функціонал "Дії", а саме - щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

Крім того, ВПО, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в "Дії".

Нагадаємо, що з 24 лютого в Києві зареєстровано майже 100 тисяч вимушених переселенців.

Вимушені переселенці часто не проінформовані, що можна отримати фінансову допомогу від міжнародних структур.