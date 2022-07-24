ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"

Вранці 24 червня Збройні сили України відбили ракетний удар із Чорного моря.

Про це повідомили в повітряному командуванні "Захід" ПС ЗСУ.

"Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 9 години ранку голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про спрацювання в області ППО. Інших деталей він не навів, але закликав мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Станом на 10:32 тривоги в області вже не було.