За пʼять місяців війни проти України РФ втратила 39 520 осіб

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 1722 (+14),
- бойових броньованих машин – 3942 (+13),
- артилерійських систем – 869 (+5),
- РСЗВ – 255 (+2),
- засоби ППО – 113 (+0),
- літаків – 221 (+0),
- гелікоптерів – 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
- крилаті ракети – 170 (+3),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3),
- спеціальна техніка – 73 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ накрили артилерійським вогнем сахалінських ОМОНівців, які прибули на ротацію до Лисичанська. Знищено щонаймене 12 окупантів.