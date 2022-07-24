За пʼять місяців війни проти України РФ втратила 39 520 осіб

ББМ окупанти втратили вже майже 4000.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

танків – 1722 (+14),

бойових броньованих машин – 3942 (+13),

артилерійських систем – 869 (+5),

РСЗВ – 255 (+2),

засоби ППО – 113 (+0),

літаків – 221 (+0),

гелікоптерів – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),

крилаті ракети – 170 (+3),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3),

спеціальна техніка – 73 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ накрили артилерійським вогнем сахалінських ОМОНівців, які прибули на ротацію до Лисичанська. Знищено щонаймене 12 окупантів.