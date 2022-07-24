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За пʼять місяців війни проти України РФ втратила 39 520 осіб

ББМ окупанти втратили вже майже 4000. 

За пʼять місяців війни проти України РФ втратила 39 520 осіб
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • танків – 1722 (+14), 
  • бойових броньованих машин – 3942 (+13), 
  • артилерійських систем – 869 (+5), 
  • РСЗВ – 255 (+2), 
  • засоби ППО – 113 (+0),
  • літаків – 221 (+0), 
  • гелікоптерів – 188 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
  • крилаті ракети – 170 (+3),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3),
  • спеціальна техніка – 73 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ накрили артилерійським вогнем сахалінських ОМОНівців, які прибули на ротацію до Лисичанська. Знищено щонаймене 12 окупантів. 

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