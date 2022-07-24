Унаслідок обстрілу Кіровоградщини постраждало 19 осіб

Унаслідок обстрілу Кіровоградської області постраждало 19 осіб.
Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
“Станом на зараз маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу”, – зазначив він.
За його словами, їхньому життю нічого не загрожує. Всім надана кваліфікована медична допомога.
Нагадаємо, у Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджені аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці". Загинув військовий і два працівники відомчої охорони.
Росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет “Калібр” морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3).