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Унаслідок обстрілу Кіровоградщини постраждало 19 осіб

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілу Кіровоградщини постраждало 19 осіб
Фото: Макс Левин

Унаслідок обстрілу Кіровоградської області постраждало 19 осіб.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Станом на зараз маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу”, – зазначив він.

За його словами, їхньому життю нічого не загрожує. Всім надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, у Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджені аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці". Загинув військовий і два працівники відомчої охорони. 

Росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет “Калібр” морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). 

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