Історичний центр Одеси потрібно якнайшвидше внести до списку ЮНЕСКО, – Труханов

Історичний центр Одеси потрібно якнайшвидше внести до основного списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Про це заявив мер міста Геннадій Труханов, коментуючи сьогоднішній удар росіян по сховищу зерна в одеському порту.
“Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі. Цього разу – одеський порт. І, що характерно, одразу після угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна, яку напередодні було підписано у Стамбулі”, – написав він у соцмережі “Facebook”.
Труханов підкресив, це – ще одне підтвердження того, що будь-які домовленості із терористами неможливі.
“Всі ці акти вандалізму та військові злочини говорять про те, що нам потрібно якнайшвидше включити історичний центр Одеси до основного списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. І захистити нашу архітектуру від атак окупантів, які, як ми вже багато разів переконувалися, не мають жодних цінностей”, – додав міський голова.
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Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по сховищу зерна в одеському порту. Його атакували крилатими ракетами, відомо про постраждалих.
Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що попри удар по Одесі Україна продовжить підготовку до експорту зерна.
У червні стало відомо, що Італія допоможе Україні у підготовці досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за скороченою процедурою.