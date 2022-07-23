Історичний центр Одеси потрібно якнайшвидше внести до списку ЮНЕСКО, – Труханов

Суботній обстріл міста – ще одне підтвердження того, що будь-які домовленості із терористами неможливі.

Історичний центр Одеси потрібно якнайшвидше внести до основного списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявив мер міста Геннадій Труханов, коментуючи сьогоднішній удар росіян по сховищу зерна в одеському порту.

“Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі. Цього разу – одеський порт. І, що характерно, одразу після угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна, яку напередодні було підписано у Стамбулі”, – написав він у соцмережі “Facebook”.

Труханов підкресив, це – ще одне підтвердження того, що будь-які домовленості із терористами неможливі.

“Всі ці акти вандалізму та військові злочини говорять про те, що нам потрібно якнайшвидше включити історичний центр Одеси до основного списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. І захистити нашу архітектуру від атак окупантів, які, як ми вже багато разів переконувалися, не мають жодних цінностей”, – додав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по сховищу зерна в одеському порту. Його атакували крилатими ракетами, відомо про постраждалих.

Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що попри удар по Одесі Україна продовжить підготовку до експорту зерна.

У червні стало відомо, що Італія допоможе Україні у підготовці досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за скороченою процедурою.