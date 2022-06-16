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Італія допоможе підготувати досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

З таким проханням до міністра культури країни звернулися Ткаченко та Труханов.

Італія допоможе підготувати досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Фото: EPA/UPG

Італія допоможе Україні у підготовці досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за скороченою процедурою.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

З таким проханням до міністра культури країни Даріо Франческіні звернулися Міністр культури України Олександра Ткаченко та мер Одеси Геннадій Труханов.

У відповідь Мінкультури Італії поділилося своїми навичками та значним досвідом у сфері Конвенції про Всесвітню спадщину ЮНЕСКО – для підготовки кандидатського досьє Одеси.

“Після того, як кандидатуру Одеси буде представлено ЮНЕСКО, її номінацію розглянуть під час наступного засідання Комітету всесвітньої спадщини за особливою процедурою. Вона передбачена Операційними настановами Конвенції про всесвітню спадщину і ухвалюється у невідкладних випадках”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше внесення Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою підтримала Німеччина.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, реагуючи на спалення окупантами храму Святогірської Лаври, заявив, що Росії не місце в ЮНЕСКО.

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