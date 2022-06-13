Мер Одеси запропонував перейменувати 19 вулиць міста

Їхні назви не пов’язані з історією Одеси.

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував перейменувати 19 вулиць міста, у тому числі Новомоськовську, Воронежську та Чапаєвську.

Про це Труханов написав у Facebook.

“Одеса понесла свої втрати у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, що сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця Землі. Мова йде про назви одеських вулиць, які ніяк не пов’язані з історією Одеси”, – наголосив він.

На думку Труханова, мають бути перейменовані 19 вулиць, у тому числі Новомосковська, Воронежська та Чапаєвська.

Відповідно до закону України “Про забезпечення функціювання української мови як державної” мають бути переведені на українську мову назви 24 одеських вулиць.

Перелік вулиць буде винесений на засідання історико-топонімічної комісії. На думку мера Одеси, вулицям треба повернути старі назви.

Нагадаємо, кияни надали більше 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань в столиці, які мають відбутись в рамках процесу дерусифікації.