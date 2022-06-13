​Активність бойових дій в Україні може піти на спад після 22 червня, – Жданов

До цієї дати Володимир Путін хоче захопити повністю всю Луганську область.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що до кінця місяця російські війська перейдуть до позиційної війни, позаяк активність бойових дій може піти на спад після 22 червня.

Про це він заявив під час телемарафону UArazom.

"В принципі, сьогодні зменшується, знижується активність бойових дій. Вони намагаються відновити наступ на окремих напрямках навколо Сєвєродонецька, але це вже не такий потужний наступ, як був на початку минулого тижня, коли ми вважали, що ситуація майже критична для нас. І загроза оточення була дуже велика", – пояснив Жданов.

Він наголосив, що росіяни вже починають перекидати війська з інших напрямків.

"Подивимося, до чого це призведе. Але я думаю, це буде крайня дата (22 червня, – ред.), коли вони будуть зосереджувати зусилля. Потім, найімовірніше, все буде переходити до позиційної війни", – повідомив він.

За словами Жданова, 22 червня – новий дедлайн, до якого російський диктатор Володимир Путін хоче захопити повністю всю Луганську область.

"Це старі радянські наслідки або імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз. Але ми знаємо, якою ціною, кількістю втрат все це діставалося", – резюмував він.

Нагадаємо, російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і дещо відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії.